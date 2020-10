Diese Winterreifen empfiehlt der ADAC

Der Winter kommt bestimmt, manchmal auch von jetzt auf gleich. Gut ist es dann, wenn Autofahrer in Sachen Reifen vorbereitet sind. Für die richtige Entscheidung beim Kauf hat der ADAC jetzt 15 Winterreifen für Pkw der unteren Mittelklasse (205/55 R16 91H) und 13 für SUV und Vans (235/55 R17 103 V) untersucht. Ergebnis: je zwölf empfehlenswerte ("gute" beziehungsweise "befriedigende") Reifen in beiden Dimensionen.



Von den Testreifen für die untere Mittelklasse - die meistverkaufte Dimension - schneiden fünf Modelle "gut" ab. Allen voran der Bridgestone Blizzak LM005, der auf nasser und trockener Fahrbahn überzeugt. Allerdings weist er innerhalb der Spitzengruppe den höchsten Verschleiß auf.



Wer mehr Kilometer zurücklegen muss, der ist mit dem zweitplatzierten Michelin Alpin 6 besser bedient: Das französische Premiummodell schneidet zwar auf trockener Fahrbahn etwas schwächer ab, sichert sich dafür aber im Verschleißtest mit einer prognostizierten Laufleistung von knapp 43.000 Kilometer eine sehr gute Bewertung.



Die Gruppe der sieben "befriedigenden" Reifen zeigt vor allem im Trockenen Schwäche. Als klar "mangelhaft" schneiden King Meiler Winter Tact WT81 (der einzig runderneuerte Reifen im Testfeld) und Tristar Snowpower HP ab. Der King Meiler weist nicht nur die längsten Nassbremswege auf, sondern schneidet auch im Handling auf nasser Fahrbahn am schlechtesten ab. Schlusslicht Tristar Snowpower HP rangiert zwar im Trockenen unter den Top 3, zeigt im Nassen allerdings gravierende Schwächen.



Bei den Winterreifen für SUV und Vans schafft der Michelin Pilot Alpin als einziges Modell eine gute Bewertung in allen Hauptkriterien und damit insgesamt ein "gut".



Elf weitere Modelle in dieser Dimension schneiden "befriedigend" ab und gelten damit noch als empfehlenswert. Sie weisen aber mindestens in einem Hauptkriterium (trockene, nasse, schneebedeckte, vereiste Fahrbahn) leichte Schwächen auf. Ein Modell wird aufgrund seiner Defizite auf trockener Fahrbahn insgesamt sogar mit nur "ausreichend" bewertet: der Semperit Speed-Grip 3 SUV. Das Schlusslicht zeigt deutliche Schwächen im Trockenen, auch im Nassen und auf Schnee kommt der Reifen nicht über ein "befriedigend" hinaus.

