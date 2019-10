Digital X: Alles über Innovation und Transformation

Wenn sich auf der Digital X (29. und 30. Oktober 2019) in Köln alles um Innovation und Transformation dreht, wird auch der schwedische Autobauer Volvo mit dem Volvo Forum 2.0 dabei sein. Dort geht es um alternative Vertriebs- und künftige Mobilitätsmodelle - wie das Auto-Abo Care by Volvo und das Konzeptfahrzeug Volvo 360c.



Die Digital X wird zum zweiten Mal ausgetragen und beschäftigt sich mit der Digitalisierung in Deutschland und dem digitalen Wandel in Industrie und Gesellschaft. Im Mittelpunkt des Volvo Forums steht das autonome Fahrkonzept Volvo 360c. Die Studie zeigt eine zukünftige Mobilitätslösung, in einem grundlegend gewandelten Straßenverkehr: Dank vollautonomen und vollelektrischen Fahrens verwandeln sich unproduktive Reisezeiten in angenehme Stunden oder auch produktive Minuten.



In einem weiteren Workshop erhalten die Besucher darüber hinaus Einblicke in das innovative Mobilitätsangebot Care by Volvo.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 23.10.2019