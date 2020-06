Donkervoort D8 GTO-JD70: Ein Flitzer zum Geburtstag

Wenn das nicht ein nettes Geburtstagsgeschenk ist: Zum 70. von Firmengründer Joop Donkervoort entwickelten seine Mitarbeiter den D8 GTO-JD70. Der wird exakt 70 Mal gebaut. Und hat es wirklich in sich.



Dank der weniger als 700 Kilogramm "Lebendgewicht" hat die optimierte Endurance-Race-Version des 415 PS starken 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbomotors von Audi Sport leichtes Spiel mit dem mit klassischen Sidepipes ausgestatteten Flitzer. Der D8 GTO-JD70 sei nicht ausschließlich für die Rennstrecke bestimmt, sondern auch für öffentliche Straßen, heißt es. Das Ausnahme-Gefährt sprintet in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, nach 7,7 Sekunden ist er auf 200, und die Spitze liegt bei 280 km/h.



"Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte ist ein Donkervoort mit Servolenkung lieferbar", vermelden die Auto-Enthusiasten stolz. Damit sei das Fahren weniger anstrengend, das traditionelle Lenkgefühl eines Donkervoort bleibe aber erhalten. Die Preiseliste für den D8 GTO-JD70 startet bei 163.636,36 Euro plus Mehrwertsteuer. Die ersten der 70 Exemplare wurden bereits ausgeliefert.

