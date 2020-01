Driften am Polarkreis

Volkswagen führt Abenteuerlustige aufs Glatteis: Bei der R Experience Ice in Schweden können die Teilnehmer über Eis und Schnee des zugefrorenen Arvidsjaursjön knapp südlich des Polarkreises driften. Und das mit satter Power: Auf die Pisten im Herzen Lapplands geht es mit dem T-Roc R samt 300 PS und dem Passat R-Line Edition.



Zusammen mit der Volkswagen Driving Experience lädt Volkswagen R jährlich in den hohen Norden. Vorher fräsen Räummaschinen mit GPS-Unterstützung mehrere Pisten in den Schnee auf dem Arvidsjaursjön. Dabei hat jeder Abschnitt seine eigenen Feinheiten, der Schwierigkeitsgrad wächst von Kurs zu Kurs. Slalom, Bremsübungen, das Meistern von Über- und Untersteuern sowie Handling-Strecken warten auf die Fahrer. Die Sicherheit steht dabei stets im Vordergrund.



Für erfahrene Autofahrer auf eisigem Grund bietet die R Experience Ice mit dem Pro Level eine noch größere Herausforderung. Die Pro Experience richtet sich auch an Rennfahrer, die ihr Handling feinjustieren wollen. "Bei verschiedenen Strecken und "Special Stages" auf dem Eis stellt sich Rallye-Feeling ein", heißt es bei VW. Zum Kampf gegen die Elemente kommt auch das Duell gegen die Uhr, um neue Bestzeiten zu setzen. Besonderes Highlight der "Pros": Die Nachtfahrt im Rallye-Stil, bei der ein selbstdesignter Kursus temporeich in Angriff genommen wird.

Donnerstag, 30.01.2020