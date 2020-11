Dritte Runde für den Nissan Qashqai

Nach der Premiere des Nissan Qashqai im Jahr 2007 hat der japanische Hersteller das Crossover-Fahrzeug immer wieder verfeinert. Nun rollt der Qashqai der dritten Generation an. Im Verlauf des Jahres 2021 soll das neue Modell auf den deutschen und europäischen Markt kommen.



Komfort, Qualität und Technologie will Nissan auf ein höheres Niveau hieven. Maßgeblich dafür verantwortlich ist die neue CMF-C-Allianzplattform, die der Qashqai als erstes Modell in Europa nutzt. Bei gleichbleibenden Proportionen soll die neue Architektur mit einem besonderen Materialmix aus Aluminium und ultrahochfestem Stahl für höhere Steifigkeit, gesteigerte Crash-Sicherheit und optimierte Fahreigenschaften sorgen.



Als Teil der Elektrifizierungs-Strategie wird der neue Qashqai in zwei Antriebsoptionen angeboten: mit einem effizienten 1,3-Liter-Benziner, den es in zwei Leistungsstufen jeweils mit Mild-Hybrid-System gibt, sowie mit dem neuen e-Power-Antrieb, der das direkte, von gleichmäßiger Beschleunigung geprägte Elektro-Fahrgefühl in den Qashqai bringt - aber ohne die mit Elektroautos häufig verbundene Sorge um die Reichweite.



Das e-Power-System umfasst neben Batterie, Generator, Inverter und Elektromotor zwar auch einen Benzinmotor; dieser aber lädt ausschließlich die Batterie auf, während die Räder rein elektrisch angetrieben werden. Dadurch unterscheidet sich e-Power grundlegend von konventionellen Hybridsystemen, bei denen sowohl der Elektromotor als auch der Verbrenner im Zusammenspiel die Räder antreiben.



In den neuen Qashqai hält auch das weiterentwickelte Fahrerassistenzsystem ProPilot mit Navi-link Einzug. Es bietet noch mehr Fahrerunterstützung - und zwar in mehr Situationen als bisher. ProPilot mit Navi-link kann das Fahrzeug innerhalb einer Spur auf Autobahnen auf eine eingestellte Geschwindigkeit beschleunigen und abbremsen. In dichtem Stop-and-Go-Verkehr wird das Fahrzeug bei Bedarf bis zum Stillstand abgebremst. Wenn der Qashqai für weniger als drei Sekunden stillsteht und die vorausfahrenden Fahrzeuge losfahren, setzt er sich automatisch wieder in Bewegung.

Freitag, 13.11.2020