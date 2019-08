Drohnen-Alarm am Himmel

Drohnen erobern den Luftraum. Und sorgen damit für Gefahr am Himmel. Immer wieder hört man, dass Flugzeuge nach der Begegnung mit diesen kleinen Flugobjekten nur knapp einer Katastrophe entgangen sind. Aus diesem Grund will das Bundesverkehrsministerium Drohnen besser von Flughäfen fernhalten.



Um den Flugverkehr besser vor Drohnen zu schützen, hat das Bundesverkehrsministerium die Deutsche Flugsicherung (DFS) beauftragt, einen Aktionsplan zur Kontrolle und Abwehr der Fluggeräte zu erstellen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Dadurch solle eine "systematische Drohnendetektion" an Flughäfen sichergestellt werden. Der Plan solle bereits bis zum 30. September 2019 stehen, heißt es weiter.



Die Zahl der gemeldeten Behinderungen des Flugverkehrs durch Drohnen ist massiv gestiegen: 2018 wurden 158 gemeldet - 80 Prozent mehr als im Jahr davor. Im ersten Halbjahr 2019 lag die Zahl bei rund 70.



Die DFS ist für die Kontrolle des Flugverkehrs zuständig. Derzeit wird über eine 18 Kilometer große Verbotszone um Flughäfen nachgedacht. Bislang dürfen Drohnen in einem Umkreis von 1,5 Kilometern um Flughäfen nicht fliegen.



Problematisch ist, dass kleine, bis zu 100 Stundenkilometer schnelle Drohnen vom Radar schwer zu entdecken sind. Gedankenlose Hobbyflieger, Kriminelle oder Terroristen könnten mit den Flugobjekten enorme Schäden anrichten. Studien zufolge gibt es in Deutschland knapp 500.000 private und kommerzielle Drohnen.

