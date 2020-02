DS 9 - Haute Couture auf Rädern

Die feine Citroen-Tochter DS steigt in das Segment der Luxus-Limousinen ein. Mit dem DS 9 will die junge Marke zeigen, was sie kann - und zwar beim Design, beim Interieur und bei der Antriebstechnik.



Mit einer Länge von 4,93 Metern und einer Breite von 1,85 Metern verbreitet die neue Staats-Limousine nicht nur Eleganz im Stil der DS von 1955, sondern setzt durchaus auch auf Stattlichkeit. Auf dem neuesten Stand der Technik sind die Plug-in-Hybrid-Versionen namens E-Tense mit bis zu 360 PS, Allradantrieb und DS Drive Assist, der Vorstufe zum autonomen Fahren.



Der Innenraum des DS 9 bietet reichlich Platz und viel Komfort auf Vorder- und Rücksitzen. "Der Fokus liegt auf eleganten und edlen Materialien", heißt es bei DS. Die Liebe zum Detail werde etwa durch das mit Nappa-Leder bezogene Armaturenbrett oder die Sitze mit Bracelet-Finish unterstrichen. Dekorelemente in Kristallglas, der Dachhimmel und die Sonnenblenden aus Alcantara und die Haltegriffe aus Leder sollen das hochwertige Interieur perfekt in Szene setzen.

