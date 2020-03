DS 9 und Aero Sport Lounge: DS blickt in die Zukunft

Mit zwei aufsehenerregenden Premieren startet die feine Citroen-Tochter DS in die Zukunft. Einmal eher kurzfristig mit dem noblen DS 9. Und mit dem Blick weiter nach vorne mit der Studie Aero Sport Lounge. Ursprünglich war ihre Enthüllung auf dem letztlich abgesagten Genfer Autsalon geplant.



Der DS 9 hat das Zeug zum künftigen Dienstwagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er soll Eleganz im Stil der DS von 1955 ausstrahlen und hat mit 4,93 Metern Länge und einer Breite von 1,85 Metern ein durchaus stattliches Format. Auf dem neuesten Stand der Technik sind die Plug-in-Hybrid-Versionen namens E-Tense mit bis zu 360 PS, Allradantrieb und DS Drive Assist, der Vorstufe zum autonomen Fahren.



Der DS Aero Sport Lounge soll automobilen Luxus neu definieren. Sein Elektroantrieb bringt es auf 500 kW/680 PS, die 110 kWh-Batterie im Fahrzeugboden soll mehr als 650 Kilometer am Stück ermöglichen. Von 0 auf 100 km/h geht es in 2,8 Sekunden - das spricht für reichlich Dynamik in der Eleganz.

