DS Automobiles: Elektro-SUVs jetzt bestellbar

DS Automobiles geht einen weiteren Schritt in die elektrische Zukunft: Ab sofort sind die beiden elektrifizierten SUVs DS 7 Crossback E-Tense 4x4 und DS 3 Crossback E-Tense in Deutschland bestellbar. Die Preise für den DS 7 Crossback E-Tense 4x4 in der Version Be Chic beginnen bei 50.290 Euro, für den DS 3 Crossback E-Tense in der Version So Chic bei 38.390 Euro.



Beim DS 7 Crossback E-Tense 4x4 bekommt man einen 147 kW/200 PS starken PureTech-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren mit je 80 kW/109 PS. In Kombination mit dem Achtgang-Automatikgetriebe sowie Allradantrieb ergibt sich eine maximale Systemleistung von 220 kW/300 PS und ein Drehmoment von 450 Newtonmeter. Dies ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,6 Sekunden.



Die elektrische Antriebseinheit des DS 3 Crossback E-Tense wiederum besteht aus einem Elektromotor mit 100 kW/136 PS und 260 Newtonmeter. Das Kompakt-SUV hat eine Reichweite von bis zu 320 Kilometern im WLTP-Zyklus. Von 0 auf 50 km/h beschleunigt es in 3,3 Sekunden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 16.07.2019