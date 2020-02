DS Automobiles mit SUV-Doppelpack

DS Automobiles positioniert sich: Im Februar 2020 gehen der Plug-in-Hybrid DS 7 Crossback E-Tense 4x4 und der rein elektrische DS 3 Crossback E-Tense an den Start. Mit den beiden Neulingen will man im Bereich der Premium-SUV Akzente setzen.



Beim Plug-in-Hybrid besteht der Antriebsstrang aus einem 147 kW/200 PS starken PureTech-Benzinmotor und zwei Elektromotoren mit vorne 81 kW/110 PS und hinten 82 kW/112 PS. Die Kraftübertragung übernimmt das Achtgang-Automatikgetriebe EAT8. Daraus ergibt sich eine maximale Systemleistung von 300 PS und ein Drehmoment von 520 Newtonmeter. So gelingt die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden. Rein elektrisch schafft das Fahrzeug laut Hersteller bis zu 58 Kilometer.



Die elektrische Antriebseinheit des DS 3 Crossback E-Tense besteht aus einem Elektromotor mit 100 kW136 PS und 260 Newtonmeter, einer Lithium-Ionen-Batterie mit 50 kWh und einem System zur Rückgewinnung der Brems- und Verzögerungsenergie. Das Kompakt-SUV hat eine Reichweite von bis zu 320 Kilometer im WLTP-Zyklus. Die Beschleunigung von 0 auf 50 km/h gelingt in 3,3 Sekunden.

