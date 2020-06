DS: Drei Bausteine für den einfachen Einstieg

Die gerade angekündigte Verdopplung des Umweltbonus für Elektroautos durch die Bundesregierung flankiert DS Automobiles mit drei weiteren Bausteinen für einen eleganten Einstieg in die Elektromobilität.



So bietet die PSA-Tochter ab sofort eine eigene Versicherungsflat. Privatkunden oder Einzelunternehmen, die ihr Fahrzeug über die PSA Bank Deutschland leasen oder finanzieren, können für 24,90 Euro im Monat beim vollelektrischen DS 3 Crossback E-Tense und für 29,90 Euro beim Plug-in-Hybriden DS 7 Crossback E-Tense 4x4 einen umfassenden Versicherungsschutz dazu buchen.



Neu ist auch der DS-Ratenschutz: Wer bis Ende Juni 2020 einen Leasingvertrag für den DS 3 Crossback oder DS 3 Crossback E-Tense unterschreibt, kann von einer Ratenabsicherung profitieren. Diese übernimmt bis zu sechs Monate lang die Raten für den Fall einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit und zwar über die gesamte Leasing-Laufzeit, also bis zu vier Jahre.



Im Premium-Service-Paket DS FreeDrive ist neben einer Garantieverlängerung, regelmäßigen Wartungen samt Ersatzfahrzeug, Verschleißteilen, Zusatzleistungen wie Innen- und Außenreinigung bei Terminen und DS Assistance auch der Service DS Valet enthalten. Damit wird der DS am Wunschort des Kunden sowohl abgeholt als auch geliefert - ob für einen Wartungstermin oder beim Kauf eines Neuwagens.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 04.06.2020