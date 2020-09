DTM am Nürburgring vor Fans

Die DTM befindet sich in ihrer jetzigen Form auf Abschiedstour. Wer die aktuellen Tourenwagen noch einmal live vor Ort erleben möchte, hat auf dem Nürburgring eine erste Gelegenheit dazu. Denn beim fünften Saisonlauf vom 11. bis 13. September werden am Samstag und Sonntag jeweils drei Tribünen für 2.500 Zuschauer geöffnet.



Die Zulassung gilt vorerst nur für das erste der beiden Rennwochenenden auf dem Nürburgring. Offen ist es auch, ob in Zolder (9.-11. und 16.-18. Oktober) sowie beim Saisonfinale in Hockenheim (6.-8. November) Fans an die Strecke dürfen.



Tageskarten für Samstag und Sonntag sind ab sofort zum Preis von jeweils 49 Euro im DTM-Ticketshop (tickets.dtm.com) oder über die DTM-Tickethotline (+49 1806 386 386) bis zum jeweiligen Renntag bis 12 Uhr (Start der DTM-Rennen am Samstag und Sonntag jeweils um 13:30 Uhr) erhältlich. Früher erworbene Nürburgring-Tickets verlieren ihre Gültigkeit und gewähren keinen Zutritt zu den Tribünen. Alle bereits ausgestellten Gutscheine können jederzeit und veranstaltungsunabhängig im DTM-Ticketshop und über die DTM-Tickethotline eingelöst werden.



Für die DTM ist es nach Assen das zweite Rennwochenende mit Fans an der Rennstrecke. In den Niederlanden durften jeweils 10.000 Zuschauer pro Tag an die Strecke. Möglich macht die Fan-Rückkehr in Deutschland die Genehmigung durch die zuständige Kreisverwaltung Ahrweiler, die auf einem umfassenden und bereits bewährten Infektionsschutz-Konzept des Nürburgrings basiert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 09.09.2020