DTM gibt Kalender für Saison 2020 bekannt

Die DTM hat den Kalender für die Saison 2020 auf die Beine gestellt und ein paar Überraschungen parat. So bleibt zum Beispiel das Traditionsrennen am Norisring als Auftakt erhalten, auch wenn Fans aufgrund der Coronakrise vorerst nicht zugelassen sind.



Außerdem kehrt die Tourenwagenserie Anfang August nach Spa zurück. 2005 hatte die DTM dort ihr bislang einziges Gastspiel gegeben. Hinzu kommen Doppelveranstaltungen mit Rennen an jeweils aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem Nürburgring, dem Lausitzring sowie in Zolder (Belgien). Einzelveranstaltungen in Hockenheim, Assen (Niederlande) - das gemeinsam mit dem Nürburgring sogar einen "Triple-Header" bildet - runden den Kalender, der bis Anfang November reicht, ab.



"Wir danken unseren Fans für ihre Geduld in den letzten Wochen, freuen uns nun aber umso mehr, jetzt einen ausgereiften und äußerst abwechslungsreichen Kalender zu präsentieren, der geballte Rennaction verspricht. Das ist das Ergebnis harter Arbeit aller Beteiligten unter ganz besonderen Herausforderungen. Insgesamt ist uns ein kompakter Kalender gelungen, auf den sich das Warten gelohnt hat", sagte DTM-Chef Gerhard Berger. Die Monate August, September und Oktober versprechen ein intensives Rennerlebnis: An diesen zwölf Wochenenden stehen allein acht Events auf dem Programm.



Damit die rund 600 PS starken DTM Fahrzeuge von Audi und BMW Anfang Juni zu den offiziellen Testfahrten der Serie auf die Rennstrecke zurückkehren können, wurde von der ITR gemeinsam mit Experten ein stetig an die gegenwärtige Situation angepasstes, detailliertes Infektionsschutzkonzept erarbeitet. Deswegen plant die DTM angesichts der aktuellen Lage zunächst grundsätzlich Rennen ohne Zuschauer vor Ort. Die Entwicklungen rund um die einzelnen Veranstaltungsorte werden jedoch äußerst aufmerksam beobachtet. Sofern es unter sicher- und gesundheitstechnischen Gesichtspunkten möglich und vertretbar ist, werden auch Rennen mit Zuschauern vor Ort in Betracht gezogen.



Der DTM-Kalender 2020:

10.07.-12.07. - Norisring (GER)

01.08.-02.08. - Spa-Francorchamps (BEL)

14.08.-16.08. - Lausitzring (GER)

21.08.-23.08. - Lausitzring (GER)

04.09.-06.09. - Assen (NED)

11.09.-13.09. - Nürburgring (GER)

18.09.-20.09. - Nürburgring (GER)

09.10.-11.10. - Zolder (BEL)

16.10.-18.10. - Zolder (BEL)

06.11.-08.11. - Hockenheim (GER)

