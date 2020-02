DTM: Heiße Trainings-Phase gestartet

Die DTM steigt in die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison ein. In Vallelunga testeten Audi und BMW jetzt drei Tage lang. Der nächste Test steht vom 16. bis 18. März in Monza auf dem Programm. Der Saisonauftakt findet vom 24. bis 26. April in Zolder statt.



Überwiegend sonniges Wetter sorgte dafür, dass auf der Rennstrecke nördlich von Rom über die drei Tage fast konstant gute Bedingungen herrschten. So konnte BMW alle geplanten Testpunkte mit dem überarbeiteten BMW M4 DTM abarbeiten. In Short- und Longruns wurden verschiedene technische Ideen für die kommende Saison evaluiert. Insgesamt fuhren Philipp Eng und Timo Glock 460 Runden oder 1.851 Testkilometer.



Mit vor Ort waren auch die beiden Neuzugänge im BMW-Werksaufgebot für die DTM 2020, Lucas Auer und Jonathan Aberdein. Die beiden nutzten die Testtage, um das Team und die Abläufe bei BMW kennenzulernen.



Auch Audi testete in Vallelunga, die beiden DTM-Champions René Rast und Mike Rockenfeller teilten sich die Arbeit im Testauto und absolvierten insgesamt 1.842 Testkilometer.



Audi nutzte die 451 gefahrenen Runden auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi unter anderem dazu, mit dem Testträger des Meisterautos aus dem Vorjahr Detailarbeiten in den Bereichen Fahrzeugabstimmung und Fahrbarkeit zu erproben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.02.2020