DTM rollt in eine "neue Normalität"

Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) legt wieder los: Auf dem Nürburgring finden die finalen Testfahrten vor dem Saisonstart am 1./2. August 2020 im belgischen Spa statt. Vier Tage lang stimmen Audi, BMW und die Kundenteams WRT und ART Grand Prix die rund 600 PS starken Boliden ab.



Nach dem Ausstieg von Aston Martin sind 2020 insgesamt 16 Autos am Start. Da nach der kommenden Saison auch Audi aussteigen wird, steht die Serie allerdings vor dem Aus.



Ein Infektionsschutzkonzept mit Hygiene-Vorschriften, Abstandsregeln und Maskenpflicht macht die Testfahrten erst möglich. Das Konzept werde den Gegebenheiten der Corona-Krise ständig angepasst, heißt es. Veranstaltungen sind zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Geisterrennen vorgesehen.



Für den geplanten Start am Norisring Mitte Juli 2020 reichte das Konzept jedoch nicht, die Stadt Nürnberg erteilte der Veranstaltung keine Genehmigung, weshalb die neue Saison erst Anfang August Fahrt aufnimmt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 10.06.2020