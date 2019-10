Dunkle Jahreszeit: Mit Opel den Durchblick behalten

Wenn die Tage wieder kürzer werden, bedeutet das für Autofahrer und Pendler: Arbeits- und Heimwege liegen in der Regel im Dunkeln. Opel bietet für die Herausforderung dieser Fahrten das richtige Rüstzeug.



Hinzu kommt: Der Autobauer bringt Innovationen wie das IntelliLux LED Matrix-Licht nach der Kompakt- auch in der Kleinwagenklasse, also im Corsa, Corsa-e, Astra und Insignia. Der Vorteil: Die intelligenten Scheinwerfer sollen das Fahren bei Dunkelheit angenehmer und sicherer machen.



Voll-LED-Scheinwerfer mit vielen automatischen Funktionen kommen ebenfalls in Opel-Modellen vom Grandland X bis zum Mokka X zum Einsatz. In den Baureihen Astra, Corsa und Crossland X bietet Opel zudem auf Wunsch extra sparsame LED-Scheinwerfer an, die dabei helfen, die CO2-Emissionen weiter zu senken. Diese Scheinwerfer verbrauchen im Abblendlicht-Modus zwischen 13 und 14 Watt. Das entspricht laut Hersteller einer Energie-Einsparung von mehr als 80 Prozent gegenüber üblichen Halogen-Lampen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 24.10.2019