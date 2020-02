E-Auto neben Smart Home

Die Bereitstellung von Autos findet immer wieder neue Wege. Jetzt mischt das Dienstleistungs-Unternehmen "Euronics" mit und nimmt das chinesische Elektro-SUV "Aiways U5" ins Sortiment auf. Nun hat die Verbundgruppe aus dem schwäbischen Ditzingen ihre Kooperation mit dem chinesischen Automobilhersteller Aiways bekanntgegeben.



Mit bis zu 30 ausgewählten Fachhändlern will Euronics künftig das neue SUV-Modell U5 vertreiben. Aiways verzichtet damit auf den Vertrieb über klassische Autohändler. Kern der Kooperation ist der kundenorientierte Beratungsansatz von Euronics. "Die Händler beraten Kunden auf der eigens eingerichteten Ausstellungsfläche mit ihrem technischen Know-how sowie ihrem Hintergrundwissen zu Elektronik-Themen", teilt Euronics mit. "Zudem können Interessenten mit dem U5 direkt vor dem Ladengeschäft zu einer Probefahrt starten."



Elektromobilität sei für die Mitarbeiter aus der Verbundgruppenzentrale sowie ihrer Mitglieder längst Teil des Arbeitsalltags. Bereits 50 Händler böten auch dank einer Kooperation mit der EnBW Ladestationen auf ihren Parkplätzen an, ein Installationsservice von Wallboxen beim Kunden zuhause soll das Angebot ergänzen.



Das Fahrzeug soll knapp 40.000 Euro kosten. Es bietet neben 140 KW, einer 63 kW/h Batterie und einer Reichweite von über 400 Kilometern nach WLTP-Standard auch ein geräumiges Interieur. Es ist außerdem vorgesehen, das E-Auto in die Liste förderfähiger Elektrofahrzeuge aufnehmen zu lassen. Service- und Wartungsarbeiten der Fahrzeuge führt die Werkstattkette A.T.U bundesweit durch.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 28.02.2020