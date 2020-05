E-Bikes: Die elektrische Alternative

Die Vorteile der E-Bikes sind nicht von der Hand zu weisen. Gerade jetzt in der Corona-Krise sind sie eine gute Alternative zum öffentlichen Nahverkehr. Man kann mit ihnen soziale Distanzen einhalten, Staus in den Städten vermeiden und die Luftqualität verbessern. Fahrräder mit Elektroantrieb haben auch noch einen geringen Stromverbrauch, so fallen im Schnitt weniger als zehn Cent pro Batterieladung an Kosten an.



Peugeot bietet eine breite Facette an E-Bikes für die Stadt und für das Offroad-Gelände an. Die Modelle werden vom Peugeot-Design-Lab entworfen und in der Cycle-Europe-Fabrik im französischen Romilly sur Seine produziert. Mit den E-Bikes, Elektroautos und Plug-in Hybriden will die Löwenmarke die Elektrifizierung der Mobilität weiter vorantreiben.



Dabei bietet Peugeot auch individuelle Optionen bei der Ausstattung der Fahrräder an: Kunden haben die Wahl zwischen vier Rahmengrößen, verschiedenen Farben und - abhängig vom Modell - der Kapazität der Batterie.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.05.2020