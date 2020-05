E-Klasse Coupe und Cabrio: Jünger denn je

Neuer Auftritt, neue Farbauswahl: Hightech Silber, Graphitgrau Metallic, Mojave Silber und Patagonien Rot heißen die Lackierungen, mit denen jetzt Coupe und Cabrio der Mercedes E-Klasse in die zweite Hälfte ihres Modellzyklus starten. Außerdem übernehmen die eher spaßorientierten Fahrzeuge die jüngst vorgestellten technischen Neuerungen ihrer pragmatischeren Geschwister, also von Limousine und dem T-Modell genannten Kombi.



Vorne ist zu erkennen, dass die serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfer flachere Gehäuse erhalten haben. "Der neue, ebenfalls bei allen Versionen serienmäßige Diamantgrill wirkt durch seine A-Shape-Gestaltung besonders dynamisch", heißt es bei den Stuttgartern. Am Heck wurde das "Innenleben" der LED-Leuchten überarbeitet.



Zu den entscheidenden Aufwertungen, die in den anderen Karosserie-Varianten bereits installiert sind, zählen per Mildhybrid-Technik elektrifizierte und dadurch effizientere Benziner und Diesel mit integriertem Starter-Generator. Dessen ab der ersten Umdrehung parat stehender zusätzlicher Schub - bei Mercedes "EQ Boost" genannt - beträgt bis zu 15 kW und 180 Newtonmeter. Damit soll der Fahrspaß mit den beiden sportiven Zweitürern nochmals gesteigert werden. Das Angebot reicht vom E 220 d mit 143 kW/194 PS und vom E 200 mit 145 kW/197 PS bis zum E 450 4Matic mit 270 kW/367 PS.



Ein wichtige Rolle bei der Überarbeitung spielen auch die jüngste Generation an Fahrassistenzsystemen, die eine bessere Unterstützung im Stau und beim Parken bieten sollen und das Infotainmentsystem MBUX. E-Klasse Coupe und Cabriolet kommen im Herbst 2020 zu den Mercedes-Händlern.



Für alle Coupe- oder Cabrio-Kunden, bei denen es etwas mehr sein darf, hat Mercedes-AMG auch die knackigsten Varianten der noblen Gefährte neu aufgelegt, als E 53 4Matic+, von hinten leicht an den runden Doppelendrohr-Blenden zu erkennen. "Große Displays, das neue AMG Performance Lenkrad sowie das MBUX-Infotainmentsystem mit AMG-spezifischen Funktionen und Anzeigen erzeugen das typische Performance Luxury Ambiente", so die Ansage der Mercedes-Tochter.



Der elektrifizierte Dreiliter-Motor der 53er-Modelle arbeitet mit doppelter Aufladung per Abgasturbolader und elektrischem Zusatzverdichter. Der Sechszylinder leistet 320 kW/435 PS und erzeugt ein maximales Drehmoment von 520 Newtonmetern. Der integrierte Startergenerator liefert bis zu 16 kW und 250 Newtonmeter und versorgt das 48 Volt-Bordnetz.

