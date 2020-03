E-Klasse in neuer Frische

Rund 14 Millionen Käufer können nicht irren: Mit dieser Zahl ist die E-Klasse die meistverkaufte Mercedes-Baureihe überhaupt. Jetzt bekommen Limousine und T-Modell eine ordentliche Portion Frischzellen verpasst. Das Ergebnis kommt im Sommer 2020 zu den Händlern.



Als "umfassende Aktualisierung" wird die Modellpflege bei den Schwaben bezeichnet. Sie betrifft so gut wie alle Bereiche und reicht vom neuen Scheinwerfer-Design mit serienmäßigen Voll-LED- und optionalen Multibeam-LED-Leuchten über die zur neuen Basisausstattung avancierte Avantgarde Line, den frisch geformten Kühlergrill plus Frontstoßfänger bis zu neuen Heckleuchten und die optisch stärker an den SUV-Modellen orientierte All-Terrain-Version.



Die Anzahl und die Funktionen der Assistenzsystem wurde beim Facelift deutlich erweitert, die zwei aus anderen Modellen bereits bekannten Bildschirme in zwei Formaten ziehen jetzt auch in die E-Klasse ein, genauso wie die MBUX-Bedienführung mit Sprachsteuerung ("Hey Mercedes").



Sehr gründlich sind die Stuttgarter auch das Thema Elektrifizierung angegangen, mit sieben Plug-in-Hybriden für Limousine und T-Modell, Benziner und Diesel, Heck- und Allradantrieb. Darunter ist etwa ein zwei Liter großer Vierzylinder-Benziner mit integriertem Starter-Generator (ISG) und 48-Volt-Bordnetz, der es auf 200 Verbrenner- und 15 Strom-kW bringt und der dank eines Segment-Turboladers, des elektrischen Zusatzverdichters, spezieller Zylinderlaufbahn-Beschichtung und Zylinderbohrung besonders effizient sein soll.



Neu ist das Angebot eines Urban Guard - also eines "Stadtwächters". Der besteht aus Einbruchs- und Diebstahlwarnanlage, Abschleppschutz mit optischer und akustischer Warnung, Alarmsirene, einer Innenraumabsicherung, die bei Bewegungen im Innenraum Alarm auslöst und einer Vorrüstung für Diebstahl- und Parkkollisions-Erkennung. "Dabei registrieren die Fahrzeugsensoren, wenn das abgestellte und verriegelte Fahrzeug angerempelt oder abgeschleppt wird - oder wenn jemand versucht, in das Fahrzeug einzubrechen", heißt es bei Mercedes.



Mit knackigerem Design, zusätzlichen Individualisierungsmöglichkeiten und dem MBUX-Infotainmentsystem werden auch die Modelle E 53 4MATIC+ als Limousine und T-Modell aufgewertet. Der teilelektrifizierte 3,0-Liter-Motor mit Doppel-Aufladung durch Abgasturbolader und elektrischen Zusatzverdichter leistet 320 kW/435 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 520 Nm. Ein Markensprecher: "Sein EQ Boost-Startergenerator liefert kurzzeitig zusätzliche 16 kW Leistung sowie 250 Nm Drehmoment und speist außerdem das 48-Volt-Bordnetz."

