e-Up startet bei der grünen Mille Miglia

Auf der IAA in Frankfurt wurde er erstmals gezeigt, jetzt startet der e-Up bereits durch: Noch nicht bei den VW-Händlern, aber auf der "Mille Miglia Green" für Elektro- und Hybridfahrzeuge, die am 27. bis 29. September 2019 in Brescia stattfindet.



Bei der neuen Veranstaltung stehen laut VW "die Themen Mobilität und Nachhaltigkeit im Vordergrund". Maximal 180 Kilometer werden die E-Fahrzeuge pro Tag unterwegs sein, auf den teilweise anspruchsvollen Pisten sollen sie ihre Alltagstauglichkeit beweisen.



Die Reichweite des vollelektrischen e-Up ist dank eines neuen Batteriesystems mit einer nutzbaren Nettokapazität 3von 2,3 kWh auf 260 Kilometer gestiegen. Auch die kurzen Ladezeiten kommen den "Mille Miglia Green"-Teilnehmern entgegen: Bei 40 kW Gleichstrom-Ladeleistung sind die Akkus laut der Wolfsburger in 60 Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt.

