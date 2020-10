Eclipse Cross kommt jetzt als Hybrid

Mitsubishi bringt den neuen Eclipse Cross Plug-in Hybrid auf den deutschen Markt. Der Verkaufsstart für das neue Modell ist in Deutschland sowie in weiteren ausgewählten europäischen Märkten für Anfang 2021 vorgesehen.



Der neue Eclipse Cross Plug-in-Hybrid bringt neben einem Plug-in-Hybridantrieb auch den modernen Allradantrieb "Super All Wheel Control" (S-AWC) mit. Seit der Markteinführung des Eclipse Cross im Jahr 2017 wurden in Europa laut Hersteller insgesamt 66.390 Fahrzeuge verkauft.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 15.10.2020