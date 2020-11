Eclipse Cross: Mitsubishi verdoppelt den Elektrobonus

Die ersten Preise für den neuen Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid stehen fest. Das Fahrzeug, das ab Anfang 2021 im Handel zum Verkauf bereitsteht, wird zum Marktstart in der Intro Edition 36.390 Euro kosten.



Diese Summe setzt sich aus der unverbindlichen Preisempfehlung von 45.390 Euro abzüglich eines Elektrobonus zusammen. Das Besondere: Die staatliche Prämie in Höhe von 4.500 Euro verdoppelt Mitsubishi noch einmal aus eigener Tasche, so dass sich ein Gesamtbonus von 9.000 Euro ergibt.



Weitere Details zu den Ausstattungslinien des neuen Eclipse Cross Plug-in-Hybrid werden in Kürze bekannt gegeben, teilt der Hersteller mit.

