eHorizon und PreviewESC: Das Auto denkt mit

Das optimale Timing einer Notbremsung, sicheres Tempo bei Regen oder die rechtzeitige Vorhersage eines Stauendes - mit Hilfe der rechnergestützten Funktion eHorizon von Continental können Autos vorausschauend auf potentielle Risiken agieren. Denn dank fein aufeinander abgestimmter Sensoren, Datenverarbeitung und Assistenzsystemen weiß das Fahrzeug genau, mit welcher Geschwindigkeit es ebenso zügig wie sicher vorankommt. Weil es nämlich die vor ihm liegenden Kurven und deren Fahrbahnbeschaffenheit kennt.



Das klingt nicht nur anspruchsvoll, das ist es auch. Denn für wirklich sichere Vorhersagen müssen diverse Systeme zusammenarbeiten. So nutzt etwa der Road Condition Observer die Elektronische Stabilitätskontrolle oder Kameras, um die Straßenverhältnisse als trocken, nass, sehr nass, verschneit oder vereist zu bewerten. Die darauf basierende Reibwertschätzung lässt Vorhersagen über die Reifenhaftung zu.



Diese Daten schickt der Road Condition Observer permanent in die Continental-Cloud, wo auch die Infos anderer Fahrzeuge und aktuelle Wetterdaten zusammenlaufen. "Noch in der Cloud verarbeitet der eHorizon die gesammelten Daten der gesamten Fahrzeugflotte, unter anderem mit Hilfe künstlicher Intelligenz, wodurch die Vorhersagen zusätzlich abgesichert werden", heißt es bei Continental.



Das Ergebnis wird wiederum in die einzelnen Fahrzeuge geschickt, um dort ein sicheres Vorankommen zu ermöglichen. Etwa mit Hilfe von PreviewESC, das den Fahrer warnt und das Auto bei Bedarf automatisch leicht einbremst, um das Tempo den Straßenverhältnissen anzupassen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 31.07.2019