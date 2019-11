Ehrentitel für den Actros

Der Mercedes Actros ist "Truck of the Year 2020". Diese Auszeichnung einer internationalen Fachjury heimste der Laster mit Stern nun schon zum fünften Mal ein. Gewürdigt wird mit dem Ehrentitel der jeweils größte Beitrag zu Innovationen für den Straßentransport hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Emissionen, Sicherheit, Fahrbarkeit und Komfort.



Dabei konnte der Actros Neuheiten wie das Multimedia-Cockpit, die MirrorCam statt Außenspiegeln, teilautomatisiertes Fahren mit dem Active Drive Assist oder weiterentwickelte Sicherheitssysteme wie den Active Brake Assist der fünften Generation und den nochmals verbesserten Abbiege-Assistenten in die Waagschale werfen - mit Erfolg: Die Jury lobte, dass Mercedes mit dem neuen Actros einen hochmodernen Lkw auf die Straße gebracht habe, der den Weg zum automatisierten Fahren der Zukunft ebne.

