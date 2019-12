Eigener Sound für den ID.3 von VW

"Erkennen Sie die Melodie?" hieß einmal eine Ratesendung rund um Musik. Jetzt könnte man fragen: Erkennen Sie die Automarke am Sound des Elektromotors? Volswagen hat für den ID.3 bereits etwas komponiert. Seit Juli 2019 müssen ja alle neu zugelassenen Elektrofahrzeuge ein künstliches Fahrgeräusch von sich geben. Im Rahmen der Veranstaltung "Future Sounds" im Drive Forum in Berlin wurde das Sounddesign des ID.3 vorgestellt.



Der nahezu geräuschlose elektrische Antrieb bietet großes Potential für ein markenspezifisches Sounddesign, das nicht nur auf das Auto, sondern auch auf die Marke aufmerksam macht. Elektroautos der Marke Volkswagen könnten damit demnächst schon an ihrem Klang zu erkennen sein.



Das Ganze hat natürlich einen ernsten Hintergrund: Da Elektroautos bei niedrigen Geschwindigkeiten kaum zu hören sind, steigt besonders im Stadtverkehr für Fußgänger und Radfahrer das Unfallrisiko. Deshalb sollen Modelle der ID.-Familie künftig mithilfe des Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS) ein künstliches Fahrgeräusch erzeugen - sowohl beim Anfahren, bei Geschwindigkeiten bis zu 30 km/h, als auch beim Rückwärtsfahren.



Das AVAS des ID.3 ist bis 30 km/h nach außen und innen hörbar. Im Innenraum ist der Fahrsound in unterschiedlichen Stufen abhängig von Geschwindigkeit und Fahrpedalstellung immer präsent. Oberhalb dieser Geschwindigkeit treten Abroll- und Fahrgeräusche in den Vordergrund.



Der neue Fahrsound von VW entstand in Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Musikproduzenten Leslie Mandoki. Die vielschichtigen Tonspuren sollen die Geschwindigkeit und Dynamik der Elektromobilität zum Ausdruck bringen. "Wie ein Elektroauto klingt, bestimmt seine Identität", betont Dr. Frank Welsch, Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen. "Der Sound sollte souverän und sympathisch sein." Er dürfe gerne futuristisch klingen und müsse darüber hinaus durch seine Einzigartigkeit überzeugen.



Neben dem Sicherheitsaspekt bei niedrigen Geschwindigkeiten kommt dem Klang eines Elektroautos besondere Bedeutung zu. "Mit dem Sound bekommt das E-Fahrzeug eine eigene Stimme, die wir vollkommen unabhängig von mechanischen Geräuschen selbst gestalten können", erklärt Klaus Bischoff, Leiter des Volkswagen-Designs. Der ID.3 kommuniziere Sicherheit und das Versprechen müheloser Mobilität.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 12.12.2019