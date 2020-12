Ein Abo aufs Auto

Zwischen Mietwagen und Fahrzeug-Leasing gibt es eine neue Stufe: das Auto-Abo. Es verspricht höhere Flexibilität als beim Leasing bei vergleichbaren Kosten. Der erste Autohersteller, der in Deutschland ein breit gefächertes Abo-Programm anbietet, ist Hyundai. Dem Unternehmen zur Seite steht ein aufs Auto-Abo spezialisierter Partner: die Firma ViveLaCar.



Bei ViveLaCar gibt es noch viele andere Automarken, aber Hyundai Deutschland ist das erste Unternehmen, das die Angebote unter eigenem Branding bereithält. Für die Realisierung stehen Hyundai Vertragshändler zur Verfügung. Das bedeutet unter anderem: Der Abonnent kann sich - anders als etwa beim Mietwagen-System - exakt das Fahrzeug aussuchen, das er fahren will. Dies gilt aber auch für andere Automarken wie Mercedes-Benz oder Volvo, deren Modelle auf der Internetseite von ViveLaCar zu sehen sind.



Unter www.hyundai-abo.de bietet eine kontinuierlich wachsende Zahl an teilnehmenden Hyundai Partnern das komplette Modellangebot - vom Kleinstwagen i10 über den neuen Hyundai i20, die i30 Modelle und die umfassende SUV-Palette bis hin zu den umweltfreundlichen Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, wie den Kona Elektro oder den Ioniq - zur flexiblen Nutzung im Abo an.



"Unsere Hyundai-Partner haben erkannt, welche Chancen ihnen das neue Auto Abo in Kooperation mit ViveLaCar bietet und nutzen diese von Beginn an sehr aktiv", berichtet Holger Müller, Direktor Vertrieb bei Hyundai Motor Deutschland. Mittlerweile habe man zeitweise bis zu 170 Fahrzeuge auf der Seite, die abonniert werden könnten.



"Nutzen statt Besitzen ist mehr und mehr gefragt und ViveLaCar macht es den Autofahrern sehr leicht: In wenigen Minuten hat man online aus einer großen Auswahl an Marken und Modellen sein Wunschauto zur flexiblen Nutzung im Abo gebucht, die Lieferung erfolgt innerhalb von wenigen Tagen und bezahlt wird in einer Alles-Inklusive-Monatsrate", erklärt Stephan Lützenkirchen, Sprecher der Firma ViveLaCar. "Das ist nicht nur risikolos, sondern spart auch Geld und viel Zeit."



Das Abo-Modell bietet zudem eine Gelegenheit, die Welt alternativer Antriebe besser kennenzulernen. "Das Auto-Abo von ViveLaCar ist der einzige Weg, die Elektromobilität schnell zu etablieren", zeigt sich Lützenkirchen überzeugt. Abonnenten könnten diese neue Technik barrierefrei und risikolos ausprobieren und feststellen, ob ein Elektrofahrzeug zu ihrem Leben passt. Das schaffe Sicherheit und Vertrauen.



Unterdessen verbindet das "Hyundai Auto Abo" einen sehr einfachen und papierlosen Buchungsprozess mit außergewöhnlicher Flexibilität und einem hohen Komfort für die Abonnenten: "Eine Kündigung ist jederzeit mit einer Frist von nur drei Monaten möglich und die monatliche Abo-Rate beinhaltet alle fixen Kosten, wie zum Beispiel Wertverlust, Versicherung, Steuern und Wartung", teilt Hyundai mit. Lediglich die Kosten für das Tanken bzw. Strom laden bei E-Modellen kämen hinzu.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 18.12.2020