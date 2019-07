Ein Alleskönner wird 30

Entdeckungsreisen und Abenteuerlust hat er schon im Namen: der Land Rover Discovery. Nun wird er 30 Jahre alt und präsentiert sich prominent im Rahmen der "Classic Days" auf Schloss Dyck. Bereits 1987 hatte Land Rover unter der Codebezeichnung "Project Jay" grünes Licht gegeben für die Entwicklung einer dritten Modellreihe neben Defender und Range Rover. 1989 war es dann soweit.



Das Modell feierte unter dem nun offiziellen Namen "Discovery" auf der Frankfurter IAA seine Weltpremiere - zunächst nur als Dreitürer mit einem direkteinspritzenden Turbodiesel. 1990 führte Land Rover die fünftürige Version ein und setzte den zugleich familienfreundlichen wie extrem robusten Allradler erstmals für die "Camel Trophy" ein. 1998 wurde auf dem Pariser Salon die zweite "Disco"-Generation enthüllt, erstmals optional mit Luftfederung. Als Premiere im damals noch nicht so genannten SUV-Segment schützen Airbags Fahrer und Beifahrer. 2001 ersetzen Bergabfahrhilfe und Antriebsschlupfregelung das selbstsperrende Mitteldifferential.



Den größten Entwicklungssprung präsentierte man im Jahr 2004 auf der New York Auto Show mit dem Discovery 3. Seine Integrated Body Frame-Bauweise vereinte die Vorteile eines Monocoque mit denen eines Leiterrahmenchassis. Außerdemverfügte er als erster Land Rover über die Terrain Response-Steuerung.



Zum 20-jährigen Modelljubiläum erschien 2009 die vierte Generation des Discovery - in neuer Optik und mit modernem 3,0-Liter-V6-Dieselmotor mit sequenzieller Turboaufladung. 2011 ersetzte Land Rover die bisherige Sechsgang-Automatik durch eine Achtgang-Box und 2012 lief im Werk Solihull der einmillionste Discovery vom Band.



Das bislang jüngste Kapitel in der nunmehr 30-jährigenLaufbahn der Modellreihe eröffnete Land Rover 2016 auf dem Pariser Salon. Mit Marktstart im Frühjahr 2017 ging die fünfte Generation des unverwüstlichen Alleskönners mit einer selbsttragenden Karosserie aus Aluminium erstmals ganz neue Wege. Zugleich bietet ihn Land Rover weiterhin auch als besonders geräumigen Siebensitzer an - aus Kindern werden Leute.

