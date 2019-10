Ein Blick in die "Heiligen Hallen" von Mercedes-Benz

Diese Möglichkeit bekommt man nicht oft: Mercedes-Benz hat die "Heiligen Hallen" geöffnet und gewährt in einem neuen Buch einen Blick durch die Schatzkammern der Marke. Der Streifzug "Heilige Hallen. Die geheime Fahrzeugsammlung von Mercedes-Benz" erzählt die Geschichte mit Texten und zahlreichen Fotos.



Fans der Marke werden auf ihre Kosten kommen. So sind die Serienmodelle bis 1945 versammelt, Renn- und Rekordwagen wie der Benz "Prinz Heinrich"-Spezial-Tourenwagen, Silberpfeile der 1930er- und 1950er-Jahre, der Sauber-Mercedes C 9 und der "EVO II" sowie Formel-1-Rennwagen bis hin zum Mercedes-AMG Petronas F1 W09 EQ Power+.



Hinzu kommen legendäre Modelle der Nachkriegszeit, unter anderem das majestätische Mercedes-Benz 600 Pullman-Landaulet oder der Mercedes-Benz 300 Papstwagen. Auch um besonders seltene oder einmalige Modelle - wie etwa den Mercedes-Benz 150 Sport-Roadster von 1935, den 300 SL "Hobel", das 300 SLR "Uhlenhaut-Coupé", das Projekt SLX, diverse Ausführungen des C 111 und den S 500 Intelligent Drive kümmert sich das Buch.

