Ein Corsa für alle Fälle

Beim neuen Opel Corsa haben Kunden die Qual der Wahl. Denn der kleine Bestseller der Rüsselsheimer entpuppt sich als wahrer Verwandlungskünstler, in der Autosprache heißt das Individualisierung. Mit anderen Worten: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.



Die zahlreichen Ausstattungsoptionen sollen den Corsa zu einem Begleiter für alle Fälle machen, egal, ob auf der täglichen Fahrt zum Arbeitsplatz, beim Wochenend-Ausflug oder der Urlaubsreise. Vom Dosenhalter für die Fondpassagiere bis zu unterschiedlichen FlexConnect-Lösungen ist alles an Bord, versprechen die Opel-Strategen.



"Wir wollten unseren Kleinwagen-Bestseller nicht nur moderner, sportlicher und effizienter gestalten. Er sollte sich auch nach jedem Geschmack individualisieren lassen. Deshalb bieten wir ein breites Portfolio an Style-Accessoires. So wird der Corsa zum neuen Individualisierungs-Champion", sagt Ulf Spiller, Product Manager Accessory, International Marketing.



Beim GS-Sport-Paket sollen in Hochglanzschwarz lackierte Seitenschweller sowie Front- und Heckschürzeneinsätze dem Corsa Elegance einen sportlichen Look verleihen, während es sich Fahrer und Beifahrer auf Komfortsitzen bequem machen können. Wer möchte, kann das ab 1.089,30 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt., ohne Montage) bestellbare Sport-Paket auch in der jeweiligen Wagenfarbe lackieren lassen.



Für Kunden, die ihren Corsa mit bunten Farbakzenten zum Hingucker machen möchten, bietet Opel mehrere Möglichkeiten. Ein Highlight sind die individualisierbaren BiColor-Leichtmetallräder. In die 17-Zöller lassen sich insgesamt fünf farbige Radspeichenclips einsetzen. Den individuellen Charakter unterstreichen Optionen wie farbige Außenspiegelblenden (93,64 Euro) und Grillspangen (129 Euro), die ebenfalls in Weiß, Chili Rot und Perl Blau sowie in edler Carbon-Optik zur Wahl stehen. So können die Kunden den Corsa farblich nach Wunsch gestalten.



Das persönliche Farbenspiel setzen die Individualisierungsmöglichkeiten für den Innenraum fort. Zum Portfolio zählen austauschbare Dekorleisten für die Armaturentafel (148,75 Euro) sowie die in drei Farben verfügbare Innenrückspiegelblende (65 Euro). Das Gesamtbild komplettiert der farbige Schaltknauf (69,02 Euro), der den Corsa-Schaltgetriebeversionen wahlweise in Chili Rot oder Perl Blau zusätzlichen Pfiff verleiht.



