Ein E-Auto als Luxus-Lounge

Der edle Citroen-Ableger DS Automobiles präsentiert ein neues Concept-Car: den DS "Aero Sport Lounge". Das Fahrzeug soll automobilen Luxus neu definieren. Zum Konzept gehören eine erhöhte Fahrposition sowie gute Rundum-Sicht und First-Class-Komfort mit aerodynamischer und technischer Effizienz.



"Das Concept Car lässt die automobile Zukunft erahnen: einladend und elegant, zurückhaltend und großzügig, intelligent und poetisch", sagt der französische Hersteller. Die Proportionen und die Karosserie seien so entwickelt worden, dass sie optimale aerodynamische Effizienz erzielen. Die Länge (fünf Meter) und die abfallende Dachlinie reduzieren den Luftwiderstand. Die Luft wird am Kühlergrill über seitliche Lufteinlässe an den 23-Zoll-Rädern vorbeigeführt.



Der Stromer ist ein eindeutiges Oberklassen-Gefährt: Die Lichtsignatur "E-TENSE" bringt das Profil prominent zur Geltung. Sie will sagen, dass der DS "Aero Sport Lounge" rein elektrisch fährt. Der Elektroantrieb entwickelt eine hohe Leistung von 500 kW/680 PS. Die 110 kWh-Batterie der neuesten Generation ist im Fahrzeugboden verbaut und soll eine Reichweite von mehr als 650 Kilometern ermöglichen. Die aus der Formel E übertragene Technik zeichnet sich durch sportliche Fahrleistungen aus. So soll die "Lounge" von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden beschleunigen - das wären die Beschleunigungswerte des Porsche Taycan.



Beim Design gibt es mehrere Hingucker: Der Kühlergrill verwandelt sich in einen Bildschirm. Das Monogramm und der Name DS Automobiles leuchten. Hinter der Scheibe aus Verbundmaterial lesen Sensoren die Straßenverhältnisse aus und versorgen den Computer mit Terabyte an Informationen. Die Scheinwerfer bilden eine Einheit mit dem Tagfahrlicht und der beleuchteten Fläche "DS LIGHT VEIL". Sie gibt eine Vorschau auf die künftige Markensignatur.



Bedingt durch seine Geschichte und seine Referenzen hat DS Automobiles ein Design entwickelt, um den Reisekomfort im Fahrzeug neu zu konzipieren. Bildschirme, die noch in den meisten Concept-Cars und Serienfahrzeugen eine herausragende Rolle spielen, werden gewissermaßen entmaterialisiert.



Den Insassen zugewandt, bilden zwei breite Lamellen eine luftige Form. Im unteren Bereich, der mit Baumwollsatin ausgekleidet ist, werden Informationen über die obere Lamelle projiziert. Die Oberfläche wird mit Elementen lebendig, die für die Navigation oder die Entdeckung neuer Formen des Infotainments und der Kommunikation notwendig sind. Information und Unterhaltung verschmelzen, indem die Zwänge eines Touchscreens aufgehoben werden.



Die beiden seitlichen Bildschirme fungieren als digitale Spiegel und bieten sämtliche Bedienelemente für die Konfiguration und die Komforteinstellungen. Für Komfort sorgen individuelle Bildschirme für jeden Passagier. Dank "augmented reality" werden die für das Fahren wichtigen Informationen auf die Windschutzscheibe projiziert. Darüber, wann die Elektro-Lounge über die Straßen rollt, gibt der Hersteller noch keine Auskunft.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 28.02.2020