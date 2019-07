Ein E-Bike inkognito

Elektrische Antriebe von E-Bikes sind klein, können aber trotzdem leicht ins Auge fallen. Neue Systeme sind aber besonders unscheinbar. Hierzu gehört auch ein Produkt der Firma Mahle. Nachdem das Unternehmen 2018 "ebikemotion Technologies SL", heute "Mahle Ebikemotion S.L.U.", übernommen hat, wird das Geschäft mit Antriebsmotoren, Motorsteuerung, Batterien und interaktiven Komponenten weiter ausgebaut.



Dabei hebt sich das Mahle-Antriebssystem unter anderem durch seine sehr kompakte Bauweise besonders hervor. Die ausgefeilten Bauteile passen vollständig in Rahmen und Nabe des Fahrrads. So ist das Rad erst auf den zweiten Blick als E-Bike erkennbar. Zudem versorgt ein intelligentes User Interface den Biker mit Informationen über Reichweite, Route, Wetter und Fitnessdaten.



Der Hinterradnabenmotor hat inklusive Batterie nur ein Gewicht von 3,5 Kilogramm. Die kompakte Bauweise des Antriebssystems ermöglicht Herstellern eine bisher nicht dagewesene Designfreiheit. Diese Bauform ist besonders attraktiv für Rennräder, Gravelbikes und Stadtfahrräder.



Und solch moderne E-Bikes bieten noch mehr: Durch die konnektiven Komponenten entsteht eine Fülle an neuen Anwendungen im Bereich Internet of Things (IoT) für Endkunden und Fahrradhersteller: Social Media, Diebstahlschutz, Sharingkonzepte - entsprechende Bauteile erschließen Herstellern neue Märkte und bieten die Gelegenheit für ein völlig neues Produkt- und Fahrerlebnis.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 21.06.2019