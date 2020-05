Ein eigener Laden für den ID.3

"Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten", heißt es in allen VW-Nachrichten zum ID.3. Einen Laden für das Elektroauto gibt es aber schon mal, gut einen Monat vor dem Verkaufsstart für registrierte Kunden am 17. Juni. Und weitere werden folgen.



In Dresden wurde jetzt in der Gläsernen Manufaktur der erste ID. Store eröffnet. In Kürze kommt im Werksviertel in München ein weiterer Laden als temporäres Pop-up-Konzept dazu. Dort können sich ID.3-Interessenten ab Ende Juli speziell zu den Themen Laden und Ladeinfrastruktur informieren. VW beschreitet damit nach eigenen Worten neue Wege der Präsentation von Fahrzeugen. "Die flexibel einsetzbaren und im neuen Brand-Design gestalteten ID. Stores bieten Interessierten die Möglichkeit, sich zum ID.3 und rund um das Thema E-Mobilität bei Volkswagen zu informieren", heißt es aus Wolfsburg. Dabei werden neue Fahrzeugtechnologien multimedial vorgestellt, interaktive Programme führen durch die elektrische Zukunft von Volkswagen.

