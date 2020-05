Ein Hauch von Formel 1 im Honda Jazz

Der Motorsport steckt voller technologischer Innovationen. Hersteller nutzen dieses Know-how häufig für Alltags-Modelle. Jetzt profitiert der neue Honda Jazz von der Formel 1. Die Erfahrungen des Honda Motorsport-Teams mit der Hybrid Power-Unit aus der Formel 1 hätten dazu beigetragen, die Energieeffizienz des e:HEV-Hybridsystems aus dem neuen Jazz zu verbessern, teilt der japanische Autokonzern mit.



Die aktuelle Honda Formel-1-Hybrideinheit RA620H besteht aus einem effizienten 1,6-Liter-Sechszylinder-Verbrennungsmotor und einem Energie-Rückgewinnungssystem. Dabei wird Brems- und Abgasenergie genutzt, um zusätzliche Leistung für die Beschleunigung zu liefern und das Turboloch zu minimieren. In der vergangenen Saison erzielten die Honda-Partnerteams Aston Martin Red Bull Racing und Scuderia Toro Rosso (mittlerweile Scuderia AlphaTauri) mit der Hybrid Power-Unit drei Siege sowie sechs Podiumsplätze.



Jüngster Nutznießer dieser Technologie ist also der kleine Jazz: Sein e:HEV Hybridsystem gewinnt Energie zurück, lädt die Batterie und unterstützt die Motorleistung. "Für unsere Straßenmodelle mit e:HEV-Hybridantrieb greifen wir auf unsere langjährige Erfahrung zurück, damit dem Fahrer in allen Fahrmodi das jeweils bestmögliche Verhältnis aus Leistung und Effizienz zur Verfügung steht", erläutert der Yasuaki Asaki, Leiter der Honda-Antriebsentwicklung.



Das System wurde speziell für den Kleinwagen entwickelt. Es besteht aus zwei kompakten Elektromotoren, einem 1,5-Liter DOHC i-VTEC-Benzinmotor, einer Lithium-Ionen-Batterie und einem innovativen Direktantrieb mit intelligenter Steuereinheit. Das harmonische Zusammenspiel aller Komponenten soll ein sanftes und zugleich direktes Ansprechverhalten ermöglichen.

