Ein Käfer aus Käfern

Der VW "Typ 1" ist bekannt als VW-Käfer. Das regte nun eine Wolfsburger Künstlerin zu einer besonderen Mal-Technik an. So widmet sich die neue Kunstausstellung im AutoMuseum Volkswagen dem Käfer von zwei Seiten - dem vierrädrigen Volkswagen-Klassiker, der die individuelle Mobilität der Bevölkerung maßgeblich prägte, und dem sechsbeinigen Insekt in der Natur.



Die Wolfsburger Künstlerin Christine Fechner hat die Schau "Von Käfern und Mehrflüglern" gestaltet, die vom 30. Oktober 2019 bis zum 16. Februar 2020 zu sehen sein wird. Das AutoMuseum Volkswagen bietet im Rahmen der Ausstellungsreihe "Mobilart. Kunst im AutoMuseum Volkswagen" Künstlern eine Plattform, um ihre Werke zu präsentieren - bereits zum dritten Mal einer Wolfsburgerin.



Das Leitmotiv des Werks ist der Einklang von Natur, Mensch und Bewegung. Und so spiegeln die Collagen, Zeichnungen und Aquarelle den Käfer als Insekt in seiner ursprünglichen Form und in seiner natürlichen Umgebung wider. Aber ebenso - für eine Wolfsburgerin nicht ungewöhnlich - als das Automobil, mit dem Volkswagen und Wolfsburg groß geworden sind und das bis heute starke emotionale Erinnerungen weckt.



Christine Fechner hat sich schon als Kind für Malerei interessiert und später an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert. Neben ihrer Tätigkeit als Kunsterzieherin widmet sie sich in ihrer Freizeit dem Zeichnen und dem Pinselstrich. Sie hat bereits an zahlreichen bekannten Kunstausstellungen in Wolfsburg und Umgebung teilgenommen und lässt nun dem Käfer neue Flügel wachsen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 25.10.2019