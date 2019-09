Ein Lamborghini für Auto-Legende Piech

Der Geist von Ferdinand Piech schwebt durch die Messehallen der IAA in Frankfurt am Main. Der erst kürzlich verstorbene Auto-Lenker und Vordenker ist vor allem an den Ständen der vielen Marken des Volkswagen-Konzerns allgegenwärtig. Automobili Lamborghini ehrt Ferdinand K. Piech sogar mit der Vorstellung seines ersten Hybrid-Supersportwagens.



Der schnellste Lamborghini in der Geschichte der berühmten Marke trägt den Namen "Sian FKP 37" zu Ehren des 1937 geborenen Ferdinand Karl Piech, der von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG war und eine wichtige Rolle bei der Übernahme von Automobili Lamborghini im Jahr 1998 durch die Volkswagen Tochter Audi AG spielte.



"Prof. Dr. Piech hat sofort die Faszination und das Potenzial der Marke Lamborghini verstanden. Er wusste genau, welchen Platz sie innerhalb des Volkswagen-Konzerns einnehmen konnte und dabei ihre einzigartige italienische Supersportwagen DNA beim Design und bei der Technik bewahren konnte", erklärte Stefano Domenicali, Chairman and Chief Executive Officer von Automobili Lamborghini.



Ferdinand Piech sei fasziniert vom legendären Lamborghini V12 Motor gewesen, auf dem der Sian FKP 37 nun mit Hybrid-Technologie aufbaue, heißt es. "Der Lamborghini Sian FKP 37 zollt den Leistungen von Piech und dem Volkswagen-Konzern beim Aufbau unserer erfolgreichen Marke Tribut und läutet den Weg in die innovative Zukunft von Lamborghini ein", so Stefano Domenicali.



Mit seiner kombinierten thermischen und elektrischen Leistung von 819 PS weist der Sian FKP 37 das niedrigste jemals erzielte Leistungsgewicht eines V12-Models von Lamborghini auf und beschleunigt auf eigens entwickelten Pirelli P Zero Reifen in weniger als 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h.



Der Sian erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h. Jedes einzelne der 63 zum Preis von mehr als zwei Millionen Euro (plus Steuern) verkauften Fahrzeuge kann vom Besitzer zusammen mit den Teams vom Lamborghini Centro Stile und Ad Personam zu einem ganz persönlichen Einzelstück konfiguriert werden, teilt die Sportwagen-Schmiede mit. Und wer weiß: Vielleicht fährt der Geist von Ferdinand Piech ja auf dem Beifahrersitz mit.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 10.09.2019