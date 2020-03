Ein paar Klicks bis zum Toyota GR Yaris

Der neue Toyota GR Yaris kann ab sofort per Online-Reservierung vorbestellt werden. Der Allrad-Sportler schafft 192 kW/261 PS und ist das zweite von Toyota Gazoo Racing (TGR) entwickelte Sportmodell für die Straße. Der GR Yaris ist in zwei Varianten verfügbar: in einer Grundversion (33.200 Euro, inkl. MwSt. zzgl. Überführungskosten) sowie mit zusätzlichem High-Performance Paket (37.690 Euro, inkl. MwSt. zzgl. Überführungskosten).



Der Toyota GR Yaris wird ein Jahr lang in Japan im Werk Motomachi gefertigt. In diesem Zeitraum werden insgesamt 25.000 Exemplare produziert. Die Auslieferungen in Deutschland starten voraussichtlich im Frühjahr 2021.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 20.03.2020