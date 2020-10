Scharfes Design, Power ohne Ende und überzeugende Fahrwerte – der Supra von Toyota ist ein Sportwagen durch und durch.

Toyota Supra? Gab’s den nicht schon einmal? Ja, das ist richtig. Der Vorgänger des heutigen Supra wurde von 1993 bis 2002 produziert und hatte in Deutschland vermutlich schon allein wegen seines massigen Spoilers auf der Heckklappe wenig Chancen, sich in der Sportwagenklasse zu behaupten. Ein Jahr später war er dann auch ohne den Spoiler zu haben. Dennoch blieb der große Erfolg aus.

Dieses Mal hat Toyota alles richtig gemacht. Ist doch der neue Supra eine Gemeinschaftsproduktion mit BMW und wird – wie auch sein offener Bruder, der Z4 – bei Magna Steyr in Graz gebaut. Als Plattform diente die des 2er BMW, und auch die Motoren kommen aus München. Fahrwerk, Lenkung, Hinterachsdifferential und viele Softwarekomponenten der Steuerelektronik kommen aber von Toyota. Und das Coupé hat natürlich eine höhere Steifigkeit als ein Cabrio, worauf die Strebe hinter den Sitzen hinweist.

Die Karosserie des Supra ist markant, wie es sich für einen Sportwagen gehört. Die Front dominieren große Lufteinlässe unten und an der Seite sowie große Scheinwerfereinheiten.

Breite Seitenschweller gehen am Heck in große Radkästen über. Ein schwarzes Kunststoffteil fasst die beiden Auspuffendrohre ein. Der Rückfahrscheinwerfer besteht aus einem Quadrat, in dem 20 LEDs angeordnet sind. Insgesamt also eine sehr prägnante Erscheinung, die – egal wo, egal wann – die Blicke auf sich zieht.

Innen nimmt man Platz auf Sportsitzen, die diesen Namen auch verdienen. Auf Wunsch lässt sich die Breite der Sitzlehne verändern, so dass beim Fahren immer ausreichend Seitenhalt gegeben ist. Für große Fahrer ist Kopfeinziehen beim Einsteigen angesagt. Und auch das Sichtfeld ist etwas eingeschränkt. Das Armaturenbrett in Lederoptik wird durch eine vier Zentimeter tiefe Aluleiste unterteilt, in die die Luftdüsen und der Schalter für den Warnblinker wunderschön eingebettet sind. Die verwendeten Kunststoffe sind okay. Insgesamt geht es, wie in dieser Klasse üblich, etwas beengt zu, was allerdings den Fahreindruck nicht beeinträchtigt.

Drückt man auf den Start-Stopp-Knopf, meldet sich der Vierzylinder sofort zu Wort. Der Sound ist schon mal nicht schlecht. Nach 5,2 Sekunden ist mit der Acht-Stufen-Automatik die 100-Kilometermarke erreicht. Mit einem Schaltgetriebe gibt es den Supra gar nicht erst. Das schon bei 1550 Umdrehungen anliegende Drehmoment von 400 Newtonmetern des Zwei-Liter-Motors sorgt dafür, dass man regelrecht in den Sitz gedrückt wird. Die Beschleunigung ist also auch nicht ohne. Zusammen mit der superdirekten Lenkung wird das Kurvenfahren zum großen Vergnügen mit einem nicht zu unterschätzenden Suchtfaktor. Dabei liegt der Supra „hart wie ein Brett“ auf der Straße. All zu viel Komfort darf man bei diesem Radstand auch nicht erwarten. Insgesamt ist er dadurch aber auch sehr handlich.

Die 258 PS Leistung sind mehr als ausreichend. Wem das jedoch immer noch nicht reicht, der kann den Supra auch mit einem Dreiliter-Motor und 340 PS bekommen. Der Testverbrauch von 9,4 Litern Superbenzin auf 100 Kilometern war im Hinblick auf die oft abgerufene Leistung letztlich angemessen.

Bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h geht es im Innenraum relativ ruhig zu, was auch mal zum ruhigen Cruisen einlädt.

Im Alltag ist der Supra gut zu gebrauchen. Der Wagen bietet immerhin 290 Liter Kofferraum, in den zum Beispiel auch ein Faltrad passt. Die fehlende Übersicht nach hinten wird durch eine Heckkamera bestmöglich kompensiert. Vorne könnte allerdings ebenfalls ein Park-Distance-System nicht schaden.

Die Preisliste beginnt bei 47 667 Euro. Die Dynamic-Version (Test) gibt es ab 52 054 Euro. Der Dreiliter-Supra mit 340 PS kostet ab 61 314 Euro.

Die Aufpreisliste ist erfreulich kurz. Ohne Aufpreis ist die Sportskanone nur in Gelb zu bekommen. Alle anderen Farben kosten 380 oder 770 Euro Aufpreis. Bereits in der Grundausstattung ist der Supra unter anderem mit dem Fahrzeug-, Fußgänger- und Radfahrererkennungs- und Bremssystem, einem Spurhalteassistent und der Verkehrsschilderkennung ausgestattet. Ob man unbedingt eine variable Dämpfereinstellung und ein Sperrdifferential, die Toyotaeigene Navigation und die Connected Services der Dynamicversion (4397 Euro) braucht, muss jeder selbst entscheiden. Ab der Variante Dynamic gibt es zusätzlich ein Premiumpaket, unter anderem mit Soundsystem, Head-up-Display und Vollledersitzen (2924 Euro). Fazit: Der Toyota Supra ist ein pures Sportgerät. Auf kurvenreichen Strecken zeigt er seine wahre Stärke. Schon mit dem Zweiliter-Motor verfügt er über ausreichend Leistung. Fahrspaß ist jedenfalls garantiert.

