Ein Stromer mit Winter-Konzept

Beim Nissan e-NV200 "Winter Camper" ist der Name Programm. In Harmonie mit winterlicher Natur weckt das vollelektrische Konzeptfahrzeug Abenteuerlust - lokal emissionsfrei. Ausgestattet mit einer Vielzahl von maßgeschneiderten Fahr- und Lifestyle-Features, ist das Camper-Konzept dabei für nahezu jede eisige Situation gerüstet.



Das an Bord befindliche 220-Volt-Netzteil zieht seine Energie aus den Solarzellen auf dem Dach und ermöglicht so eine autarke Versorgung inmitten der Natur. Zur Unabhängigkeit tragen auch die ins Fahrzeug integrierte, vollfunktionsfähige Küche samt Kühlschrank und die ausklappbaren Betten bei. Isolierte Fenster schützen vor niedrigen Temperaturen.



Damit der Winter-Camper problemlos in winterliche Gefilde gelangt, wurde er für anspruchsvolle Offroad-Bedingungen optimiert. Hochwertige Offroad-Reifen und eine erhöhte Bodenfreiheit sorgen für Traktion bei Schnee, Schlamm und Eis. Als Teil des Nissan-Originalzubehörs vervollständigen modifizierte vordere und hintere Kotflügel, Türeinstiegs- und Seitenleisten sowie Gummimatten die robuste Ausstattung des Konzeptfahrzeugs.



"Für Nissan geht es bei der Elektromobilität vor allem darum, ein ansprechendes Erlebnis hinter dem Lenkrad zu bieten und dabei zugleich die Auswirkungen auf die Umwelt im Blick zu behalten", sagt Dmitry Busurkin, Sales-Manager bei Nissan Europe. "Der Nissan e-NV200 Winter Camper ist ein Beispiel für die Zukunft der emissionsfreien Mobilität, das Abenteuer und elektrische Energie verbindet." Diese Vision und das innovative Zubehör, das für die serienmäßigen e-NV200 Modelle erhältlich ist, sollen Fahrer und Outdoor-Enthusiasten gleichermaßen begeistern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 21.01.2021