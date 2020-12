Eine Automarke schärft ihre Konturen

Ein technisch gutes Auto ist viel, aber noch nicht alles. Darum feilen die Hersteller immer wieder am Design. Gegenwärtig hat die deutsche Traditionsmarke Opel ein Relaunch unternommen. Entstanden sind Modelle mit moderner Technik und neuem Design. Pionier-Modell ist der neue Opel Mokka mit dem schmalen Opel-Vizor, den auch der Crossland erhalten hat. Zu den Veränderungen gehört auch das neu designte Blitz-Logo. Es ist filigraner geworden.



Diese Feinzeichnung wirkt modern und klassisch zugleich. Zumindest sieht der Marken-Kenner auf den ersten Blick: Das ist ein Opel. Erinnern die Fahrzeug-Gesichter an die Markentradition, weist das übrige Karosserie-Design auf die Zukunft. Dazu passt auch die jüngste Corporate Identity der Marke mit dem schlanken Schrifttypen "Opel Next" und dem leuchtenden Opel-Gelb als Hintergrundfarbe. Die neue Corporate Identity soll die Innovationskraft der Marke signalisieren.



Beispiel dafür, wohin die Design-Reise hingehen soll, ist der Mokka. Er besitzt nicht nur das neue Opel-Gesicht, sondern auch das volldigitale "Pure Panel" im Cockpit. Die Maxime des Teams um Opel-Designchef Mark Adams lautete für dieses Modell wie für die zukünftige Designphilosophie: Reduzierung auf das Wesentliche. "Mutig und klar - so sieht das Opel-Design der Zukunft aus", sagt der Chefdesigner. Der neue Mokka zeige athletische Proportionen kombiniert mit präzise strukturierten, fließenden Oberflächen. "Wir haben diese Philosophie in Anlehnung an die charakteristische deutsche Formgebung entwickelt, die progressives, mutiges Design mit Klarheit verbindet."



Die Ouvertüre zur Zukunftsmusik bildet der Opel GT X Experimental. Die Studie zeigte bereits vor dem Mokka die neue Opel-Designsprache. Die markante Signaturlinie ist in leuchtendem Neongelb lackiert - daraus wird nun das Opel-Gelb der erneuerten Corporate Identity.



Unterdessen hat das Blitz-Logo eine lange Evolution hinter sich. Wer die Opel-Story kennt, weiß, dass der "Blitz" im runden Opel-O im Jahr 1934 als Zeppelin - damals Sinnbild menschlicher Innovationskraft und technischen Fortschritts - startet.



Dennoch gibt es damals den Opel-Blitz bereits - ohne Kreis drum herum. Er dient Ende des 19. Jahrhundert als Logo für bestimmte Fahrradmodelle der Firma Opel - etwa das "Blitz-Rad" - und ziert 1930 die Kühlerhaube des Schnelllasters namens "Blitz". Bis zum bis heute bestehenden Logo für den Pkw sollte es noch etwas dauern: Erst Ende 1963 wird aus dem zuletzt sehr abstrakten Zeppelin ein Blitz. Dieses Zeichen und der Firmen-Schriftzug sind mal dünner, mal dicker aufgetragen. Für die Zukunft macht die schlanke Linienführung das Rennen - was freilich mit der Logik effizienter Modelle mit umweltfreundlicher Antriebstechnik harmoniert.



Lars Wallerang / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 18.12.2020