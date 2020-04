Eine Citroen-Werkstatt aus Holz

Ein Fahrzeug ist nicht nur Gebrauchsgegenstand. Für echte Fans sind Autos auch Spielzeuge. Manche Hersteller haben sogar eine ganze Spielwiese rund ums Thema Auto im Programm. Erhältlich sind beispielsweise Produkte von Citroen im Online-Shop - also auch während der Kontakt-Sperre.



In der virtuellen Citroen Lifestyle-Boutique unter lifestyle.citroen.com können zahlreiche Artikel mit nur wenigen Klicks von der heimischen Couch direkt nach Hause bestellt werden. "Eine große Auswahl an Produkten bringen Spaß und Abwechslung für die ganze Familie, ohne dabei das Haus zu verlassen", heißt es. Erhältlich sind unter anderem Vorlagen zum Ausmalen und Holzspielzeug für Kinder, eine spezielle Citroen Origins Monopoly-Version oder eine Kuchenform in Form des legendären Citroen 2CV.



Eine Werkstatt aus Holz (49 Euro) ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Citroen und Janod. Sie ist in den Farben des 100-jährigen Markenjubiläums gehalten und mit einer Zapfsäule, einer Waschanlage, die von drei Figuren bedient wird, einem Aufzug und mehreren Zugangsrampen ausgestattet. Die Werkstatt umfasst mehrere Etagen. Im Lieferumfang sind vier Spielzeugautos in 3-Zoll-Größe enthalten. Geeignet für Kinder ab drei Jahren.



Die fünf Spielzeugautos im Vintage-Look (34 Euro) wurden aus weichem Buchenholz gefertigt und erinnern an legendäre Citroen Modelle: 2CV, Méhari, Typ H, Traction Avant und Rosalie. Sie fühlen sich angenehm an und eignen sich sowohl als Spielzeug für die Kleinen, als auch als Dekorationsgegenstände für die Großen.



Zum Preis von 35 Euro gibt es ein umgewandeltes Monopoly-Spiel: Das berühmte Brettspiel wurde völlig neu gestaltet, um gemeinsam ein automobiles Abenteuer zu erleben. Monopoly Citroen Origins übernimmt die Regeln der klassischen Version, die Spieler kaufen und handeln aber mit Modellen der Marke. Vorsicht ist geboten bei Park- und Versicherungsgebühren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 02.04.2020