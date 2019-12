Eine Legende für drei Millionen Euro

Wer ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, kann sich 2020 eine Legende zulegen: Bugatti bringt mit dem neuen "Chiron Noire" ein exklusives Editionsmodell als Hommage an das legendäre "La Voiture Noire2" auf den Markt. 20 Fahrzeuge sollen lediglich gebaut werden, eines kostet in der Basis drei Millionen Euro netto.



Dafür ist es eben auch eine Legende. Mit dem "La Voiture Noire" schuf Jean Bugatti einst einen besonderen Type 57 SC Atlantic. Nur vier Modelle entstanden zwischen 1936 und 1938. Das Fahrzeug verschwand zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Im März 2019 interpretierte Bugatti-Chefdesigner Achim Anscheidt den "La Voiture Noire2" neu.



Bugatti bietet seinen Kunden das Editionsmodell in zwei Ausführungsvarianten an: sportlich als "Chiron Noire Sportive" und elegant als "Chiron Noire Elegance". Als Antrieb dient weiter der ikonenhafte 8,0-Liter-16-Zylindermotor mit 1.103 kW/1.500 PS sowie 1.600 Newtonmeter Drehmoment.

