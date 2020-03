Eine Million mehr Kraftfahrzeuge

Der Kraftfahrzeug-Bestand in Deutschland wächst und wächst. Zum Stichtag 1. Januar 2020 waren mit 65,8 Millionen über eine Million mehr Gefährte zugelassen als noch ein Jahr zuvor. Den größten Anteil an dem Zuwachs haben SUV, Wohnmobile und Geländewagen.



Rund 58,2 Millionen der registrierten Mobile waren Kraftfahrzeuge, der Rest Anhänger. Mit einem Plus von 1,3 Prozent und gut 47,7 Stück bildeten die Personenkraftwagen (Pkw) wieder die anteilsstärkste Fahrzeugklasse. "Die deutschen Marken VW (21,1 Prozent), Mercedes (9,4 Prozent), Opel (9,1 Prozent), Ford (7,3 Prozent), BMW (6,9 Prozent) und Audi (6,8 Prozent) waren am häufigsten vertreten", so das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).



Stärkste Importmarke mit den meisten zugelassenen Pkw war Skoda mit einem Anteil von 4,8 Prozent, gefolgt von Renault mit einem Anteil von 3,7 Prozent, Hyundai und Toyota mit je 2,7 Prozent.



Benzin (65,9 Prozent) und Diesel (31,7 Prozent) waren die häufigsten Kraftstoffarten. Elektroautos und Hybridfahrzeuge legten um 64,3 und 58,0 Prozent zu. Die 371.472 Flüssiggas-Autos repräsentieren einen Marktanteil von 0,8 Prozent, die 82.198 Erdgas-Pkw stehen für 0,2 Prozent. "Der Bestand an wasserstoffbetriebenen Pkw stiegen von 374 auf 507 an", so die Behörde.



Positive Entwicklung: Die Zahl der Autos mit der Emissionsklasse Euro 6 wuchs um 24,5 Prozent auf rund 15,4 Millionen Einheiten an. Einen Anstieg gab es auch beim durchschnittlichen Alter der am 1. Januar 2020 zugelassenen Pkw, er beträgt jetzt 9,6 statt vorher 9,5 Jahre.

