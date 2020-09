Eine Wallbox für den Titel

DS Automobiles feiert den Doppel-Titelgewinn in der Formel E mit den Kunden: Jeder Käufer eines sofort verfügbaren elektrifizierten DS-Modells erhält eine Gratis Wallbox.



Auch Käufer eines sofort verfügbaren DS-Modells mit Verbrennungsmotor werden mit einem Optionsscheck in Höhe von 1.000 Euro belohnt. Die Aktion läuft vom 18. bis 30. September 2020.



Um den Start in die Elektromobilität noch weiter zu erleichtern, erhalten Kunden die Wallbox in der Regel bereits vor Eintreffen des Fahrzeuges nach Hause. So kann die Installation schon im Vorfeld durchgeführt werden und der neue DS direkt bei Eintreffen geladen werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 18.09.2020