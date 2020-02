Einfach und clever

Je einfacher, desto besser: Werbebotschaften müssen simpel sein, damit sie sich einprägen. Insofern ist der Skoda-Claim "Simply clever" genau das: einfach clever. Seit 2001 sind die sogenannten "Simply-Clever-Features" ein Markenzeichen moderner Skoda-Modelle. Bis heute wurden mehr als 60 dieser Details umgesetzt, die das automobile Leben angenehmer gestalten sollen.



Der Simply-Clever-Gedanke geht auf den 2001 präsentierten Superb der ersten Generation zurück. Hier hat der in Skoda-Fahrzeugen serienmäßige oder optionale Regenschirm seinen ersten Auftritt. Ob nun der Regenschirm in der Fahrertür, der Eiskratzer im Tankdeckel - inzwischen inklusive Profiltiefenskala - oder der Tickethalter an der A-Säule: Alle sind inzwischen echte Klassiker.



Und dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. Mit einem weiteren ausgeklügelten Feature wartet etwa der Kamiq auf. Als erstes Modell seiner Klasse bietet er den automatisch ausklappenden Türkantenschutz, der beim Öffnen der Türen in Parklücken das eigene Auto sowie die Fahrzeuge daneben vor Kratzern und Dellen schützt. Als überaus praktisch erweist sich außerdem die Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung. Hier findet der nasse Regenschirm Zeit zum Trocknen, und Kleidung und Ladegut lassen sich sauber trennen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 27.02.2020