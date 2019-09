Einzigartige Motor Show in Monza

In Monza schlägt das rote Herz von Ferrari. Und 2019 schlägt es noch ein bisschen schneller, da die "Scuderia" den langersehnten Heimsieg beim Formel-1-Rennen im Königlichen Park gefeiert hat. Doch das Autodrom wird künftig auch Herzstück einer Ausstellung sein: "Milano Monza Open Air Motor Show" heißt diese Veranstaltung der ganz besonderen Art, die vom 18. bis 21. Juni 2020 stattfindet und jetzt im Auditorium HQ Pirelli in Mailand vorgestellt wurde. 40 Automobilhersteller und 500.000 Besucher werden erwartet.



Die Fans werden dann die Qual der Wahl haben, verspricht der Veranstalter schon jetzt. So gibt es Paraden von Formel-1-Modellen und anderen Motorsportboliden, Probefahrten in jeder Motorisierung, Oldtimer-Ausstellungen, Motorradstände, Ausstellungen historischer und zeitgenössischer Yachten, Boote und Flugzeuge. Und es gibt auch Zugang ins Fahrerlager, wo Supersportwagen, Hypercars und Prototypen warten.



Die Produktneuheiten, Modelle und Vorpremieren der Autohersteller werden in der Area Roccolo, einer über 60.000 Quadratmeter großen Grünfläche im Freien, ausgestellt sein. Die Probefahrten der bereitstehenden Verbrenner in allen Motorisierungen und Elektroautos starten im Fahrerlagerbereich und führen über City- und Cross-Country-Strecken, den Formel-1-Kurs und die alte Parabolika.



Offroad-Fans steht mit dem Experience-Off-Road ein eigener Testbereich für die Allradfahrzeuge sämtlicher Marken zur Verfügung, der mit verschiedenen in Zusammenarbeit mit Profifahrern konzipierten Schikanen aufwartet. Zeitgleich wird vom 18. bis 21. Juni 2020 der Focus Auto Elettriche in Mailand abgehalten, eine Veranstaltung zur nachhaltigen Mobilität mit freiem Eintritt, bei der alle Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle getestet werden können. Außerdem finden Diskussionsrunden zu Umweltthemen, emissionsfreien Motorisierungen, Motorsportkomponenten und Mikromobilität statt.



Motorsport-Begeisterte können die ihre Eintrittskarten ab sofort auf TicketOne und auf der Webseite www.milanomonza.com (20 Euro Normalpreis, 15 Euro ermäßigt) erwerben.

