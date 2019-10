Elektrifizierte Ringe

Audi bringt im zweiten Halbjahr 2019 fünf Modelle mit Plug-in-Hybrid auf den Markt. Der A6 55 TFSI e quattro startet in Deutschland in den Verkauf. Seine 270 kW/367 PS Systemleistung lassen auf souveräne Fahrleistungen schließen. Die Ringe-Marke erweitert das Portfolio von der Mittel- bis in die Luxusklasse: In den Baureihen A7, A8, Q5 und Q7 bietet Audi künftig auch Plug-in-Hybride an. Sie alle tragen das Logo "TFSI e".



Diese Reihe setzt der A6 55 TFSI e quattro nun fort. Wie alle Plug-in-Hybride von Audi kombiniert auch er zwei effiziente Antriebe miteinander - zu einer Systemleistung von 367 PS. Die E-Maschine, die in die Siebengang S tronic verbaut ist, liefert 105 kW Peakleistung. Bereits bei 1.250 1/min soll das Systemdrehmoment sein Maximum von 500 Newtonmeter erreichen. Die im Fahrzeugheck platzierte Lithium-Ionen-Batterie speichert 14,1 kWh Energie - sie ist so integriert, dass der Gepäckraum einen ebenen, gut nutzbaren Laderaum bietet.



Der elektrifizierte A6 beschleunigt in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 250 km/h Spitze. Rein elektrisch wird er bis zu 135 km/h schnell. Seine elektrische Reichweite beträgt - gemessen nach WLTP-Verfahren - bis zu 53 Kilometer. Somit wird er in Deutschland als Dienstwagen nur mit dem halbierten Satz besteuert.



Das Antriebskonzept des Audi A6 55 TFSI e quattro ist so ausgelegt, dass man einen Großteil der täglichen Strecken elektrisch und somit lokal emissionsfrei und nahezu geräuschlos fahren kann. Dabei hat man die Wahl zwischen den drei Fahrmodi "EV" für rein elektrisches Fahren, "Hybrid" für die effiziente Kombination beider Antriebsarten und "Hold" für die Konservierung der aktuell vorhandenen elektrischen Energie.



Die Plug-in-Hybrid-Limousine ist zum Grundpreis von 68.850 Euro bestellbar und rollt ab sofort in Deutschland zu den Händlern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 22.10.2019