Elektrischer „Ami“ in Paris

Gershwin komponierte das Stück „Ein Amerikaner in Paris“. Nun präsentiert die französische Auto-Marke Citroën in Paris einen „Ami“. Wie die Verniedlichung des Amerikaners heißt der neue kleine Stromer mit Doppelwinkel. Er ist ein urbanes, rein-elektrisches Auto mit kompakten Formen, moderatem Komfort und Platz für zwei Personen. Mit einer Reichweite von bis zu 70 Kilometern und Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern ist der knapp 2,5 Meter lange „Ami“ eine rein urbane Mobilitätslösung und kann von jedem, der mindestens 16 Jahre alt ist und über den Führerschein der Klasse AM verfügt, gesteuert werden. mid/Bild: Citroën

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.03.2020