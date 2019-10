Elektrischer Mercedes Vito zur Miete

Den elektrischen Mercedes-Van eVito kann man nun direkt beim Hersteller mieten. Mit der Markteinführung Ende 2018 als Kastenwagen und im Frühjahr 2019 als eVito Tourer ist der Mid-Size-Transporter von Mercedes-Benz Vans sowohl für den Warentransport als auch die Personenbeförderung erhältlich.



Interessierte Unternehmen oder Einzelkunden, die sich eventuell noch nicht ganz sicher sind, ob sie auf einen batterieelektrischen Antrieb umsteigen oder diesen in ihren Fahrzeugbestand aufnehmen wollen, können inzwischen beide Varianten des eVito flexibel bei Mercedes-Benz Van Rental anmieten.



Mercedes-Benz Van Rental, das Mietprogramm der Mercedes-Benz Vans Mobility, erweitert sein Produktportfolio damit um ein weiteres Angebot und bietet nun sämtliche Vans von Mercedes-Benz zur Miete an. Mehr als 140 eVito finden sich im Angebot des spezialisierten Vermieters und stehen an aktuell 60 Stationen bundesweit zur Verfügung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 22.10.2019