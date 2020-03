Elektrischer Mustang

Der Ford Mustang Mach-E hat Europa-Premiere. In England startet die sechsmonatige „Go Electric“-Roadshow mit Stationen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Das 4,71 Meter lange, 1,88 Meter breite und 1,60 Meter hohe Elektroauto im Crossover-Stil wird wahlweise mit zwei Batterie-Optionen, mit Heck- oder Allrad-Antrieb (Dual-Elektromotor), sowie in verschiedenen Leistungsstufen angeboten und kommt noch in diesem Jahr für 46 900 Euro auf dendeutschen Markt. mid/Bild: Ford

